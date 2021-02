Aspettando il trailer di Justice League: ecco Alfred con la Batmobile e Granny Goodness

Il mondo è in trepidante attesa per il trailer di Justice League, che vi ricordiamo verrà rilasciato quest'oggi. Molti sono ancora i dubbi che riguardano il lavoro di Zack Snyder ma, nelle ultime ore abbiamo ricevuto qualche nuova informazione a riguardo.

Dopo aver avuto modo di vedere Superman con il suo costume nero, ed una straordinaria Wonder Woman nei teaser rilasciati in questi ultimi giorni, abbiamo potuto dare un primo sguardo anche alla spregevole Granny Goodness. Il regista non ha rivelato chi interpreterà la malvagia nonnina, ma molti hanno sottolineato che l'attrice assomiglia terribilmente a Judi Dench. Vista l'età dell'attrice dubitiamo che possa essere veramente lei ma, mai dire mai.

Una nuova immagine della Justice League mostra tra l'altro Alfred, il fidato maggiordomo di Batman, che si prende cura dell'imponente Batmobile del supereroe di Gotham City. Gli incredibili effetti di luce fanno apparire chiaramente tutto più intrigante. Quello di Jeremy Irons è chiaramente una versione leggermente più ruvida e utilitaristica del celebre personaggio. È un Alfred burbero che è stato al fianco di Batman per oltre due decenni, e la stanchezza di molte battaglie incombe su di lui tanto quanto su Batman stesso. Il maggiordomo ha accolto molti altri eroi, fungendo come una sorta di coordinare per tutti loro.

