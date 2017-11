Aspettando Justice League, ecco l'Honest Trailer di Batman Forever!

Justice League sta per arrivare ma, nel frattempo, per passare il tempo e ingannare l'attesa, possiamo guardare l'Honest Trailer di, con. In attesa di rivedere...

Naturalmente vogliamo tutti vedere la nuova avventura che vedrà coinvolto il Cavaliere Oscuro, il Batman interpretato da Ben Affleck ma, nel frattempo, ci siamo imbattuti nell'Honest Trailer di Batman Forever e, come sempre, è esilarante, date un'occhiata.

Sinossi di Justice League: "Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."

Justice League esce in sala il 16 novembre, tra soli 2 giorni!