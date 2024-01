Aspettando Inside Out 2: Red, Soul e Luca arrivano al cinema in Italia!

In attesa di Inside Out 2, proprio in questi minuti Disney e Pixar hanno annunciato ufficialmente l'arrivo nelle sale cinematografiche italiane di Soul, Luca e Red, ovvero i tre lungometraggio Pixar Animation Studios che durante la pandemia hanno esordito in esclusiva su Disney+.

I tre film saranno distribuiti nei cinema italiani nel corso dei mesi di marzo e aprile, accompagnando gli spettatori e i fan Pixar verso il mese di giugno, ovvero quello scelto per l'uscita dell'attesissimo Inside Out 2. Nello specifico, le date d'uscita previste sono le seguenti:

Red, il 7 marzo

Soul, 11 aprile

Luca, 25 aprile

Come per i precedenti titoli Pixar arrivati nelle sale cinematografiche, il pubblico potrà vedere un cortometraggio animato Pixar prima di ogni film. Red, ad esempio, sarà preceduto dal corto SparkShort Kitbull, Soul sarà accompagnato dal corto SparkShort La Tana e infine Luca includerà il classico corto Pixar Pennuti spennati.

Una mossa certamente figlia dell'enorme successo riscontrato da Elemental, l'ultimo film Pixar in ordine di uscita e il primo ad essere tornato nelle sale dopo la fine della pandemia, in grado di conquistare quasi 500 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo. Ricordiamo che tutti e tre i film scelti per questa rassegna sono già disponibili sia su Disney+ che in home-video, dunque sarà interessante vedere quale risultato potranno portare a casa.

Nel frattempo, godetevi il trailer dedicato all'esordio al cinema di Red, Soul e Luca disponibile all'interno dell'articolo.