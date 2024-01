Aspettando il film su Gesù Martin Scorsese ha fatto un regalo al papa: di cosa si tratta?

Il rapporto di Martin Scorsese con papa Francesco è sempre stato dei migliori: il regista di Taxi Driver e Quei Bravi Ragazzi ha incontrato più volte l'attuale pontefice, instaurando con lui un dialogo che sembra effettivamente durare ancora oggi, come dimostrano i resoconti e le immagini del loro ultimo incontro avvenuto in Vaticano.

Scorsese si è recato dal papa poche settimane dopo l'annuncio di un film sulla vita di Gesù al quale sta attualmente lavorando dopo esser tornato in sala con Killers of the Flower Moon: proprio il film con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio è stato in un certo senso protagonista dell'incontro grazie al photobook che il buon Martin ha regalato a Bergoglio.

Un regalo decisamente gradito, a giudicare dall'entusiasmo con cui il papa sembra sfogliare l'album nelle foto circolate in queste ore in rete: "Continua il dialogo tra Martin Scorsese e Papa Francesco… Due uomini di genio ed esperienza per i quali la figura di Gesù ha un fascino e un valore straordinari" si legge nel post su X di Antonio Spadaro, sottosegretario del dicastero del Vaticano per la cultura e l'educazione. Un incontro che rafforza un legame già esistente, dunque, e che ci racconta ancora una volta di uno Scorsese fortemente legato alla religione cattolica.