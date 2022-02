Aspettando Deep Water, 5 film erotici disponibili in streaming

Abbiamo recentemente visto il trailer di Deep Water, nuovo thriller erotico con Ben Affleck e Ana de Armas. Il regista di Attrazione Fatale, Adrian Lyne, torna alla regia dopo ben 20 anni con questo film, che arriverà su Prime Video. Ma in attesa della sua uscita, quali altri film erotici possiamo vedere in streaming? Ecco 5 titoli.

UNFAITHFUL - L'AMORE INFEDELE

Si tratta dell'ultimo film di Lyne, uscito nel 2002, che vede come protagonisti Richard Gere e Diane Lane. La storia parla del matrimonio felice tra Edward e Connie, che viene messo a rischio quando lui scopre che lei ha un amante molto più giovane, e diventa ossessionato dalla questione. Una pellicola sicuramente da rivedere prima di tuffarsi nel prossimo film di Lyne, e che troverete sia su Prime sia su Netflix.

LOVE

In questo caso siamo di fronte a un grande cult, realizzato nel 2015 da Gaspar Noé. Tante le scene esplicite nel film erotico–drammatico che troverete su Netflix, e che racconta un triangolo amoroso tra uno studente di cinema, Murphy, e due ragazze: Electra e Omi.

CINQUANTA SFUMATURE

Trovare questa una serie di film nella lista sicuramente farà storcere il naso a qualcuno, tuttavia non potevano di certo mancare le pellicole tratte dai libri di di E.L. James, caso editoriale e cinematografico di qualche anno fa. La storia parla del rapporto tra una studentessa e un miliardario, che esplorano insieme i limiti dell'erotismo.

BELOW HER MOUTH

Film disponibile su Netflix fino a qualche tempo fa, Below Her Mouth esplora l'erotismo femminile attraverso una relazione saffica tra le diversissime Jasmine e Dallas. Il rapporto tra le due le porterà a rivalutare le proprie vite.

CHLOE - TRA SEDUZIONE E INGANNO

Chloe con Amanda Seyfried e Julianne Moore è una pellicola che non ha avuto molta fortuna a livello di critica, ma che ha fatto comunque parlare molto di sé. Il film, che troverete su Prime, racconta infatti di una donna, Catherine, che assume una escort, Chloe, che avrà il compito di mettere alla prova il marito David, che lei sospetta di infedeltà. Inutile dire che la giovane Chloe metterà alla prova anche la stessa Catherine.