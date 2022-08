Aspettando Bullet Train: 5 film ambientati in una sola location da recuperare subito!

In attesa dell'arrivo di Bullet Train nei cinema italiani, abbiamo preparato per voi una piccola lista di 'compiti per le vacanze' con 5 film ambientati in una sola location da recuperare quanto prima.

Questo perché, come forse saprete se avete visto il trailer di Bullet Train, il nuovo action con Brad Pitt diretto da David Leitch sarà ambientato prevalentemente all'interno di un treno ad alta velocità: il cinema action però ama andare a rinchiudersi in situazioni strette e claustrofobiche, dunque ecco qualche alternativa:

Buried - Ambientazione: Una bara - Ryan Reynolds è l'unico attore del thriller apoteosi della claustrofobia, incentrato su un uomo che si risveglia seppellito in una cassa diversi metri sottoterra. Armato solo di un accendino e un cellulare, dovrà capire come e perché è finito lì dentro e soprattutto trovare un modo per fuggire e salvarsi la vita.

La parola ai giurati - Ambientazione: un'aula di giuria - diretto d Sydney Lumet, è un adattamento del soggetto televisivo omonimo di Reginald Rose e racconta la storia di un componente di una giuria che, sulla base di un "ragionevole dubbio", tenta di persuadere gli altri undici membri ad assolvere un ragazzo accusato di parricidio.

10 Cloverfield Lane - Ambientazione: un bunker - primo film diretto dal regista di Prey e sequel/spin-off di Cloverfiled di Matt Reeves, è la storia di una donna che si sveglia nel bunker di uno sconosciuto che le dice di averla salvata da un'invasione aliena. Lei non ricorda niente, quindi che fare? Fidarsi dell'incredibile versione dello sconosciuto e rimanere nel bunker, oppure fuggire all'esterno e scoprire la verità?

Panic Room - Ambientazione: un appartamento - diretto da David Fincher, la storia di una madre e di una figlia (Jodie Foster e una giovanissima Kristen Stewart) costrette a nascondersi nella panic room del proprio appartamento quando tre malviventi irrompono nella casa: sfortunatamente per tutti, però, l'obiettivo dei rapinatori pare trovarsi proprio all'interno della stanza di sicurezza...

Trappola di cristallo - Ambientazione: un grattacielo - primo film della saga di Die Hard e terzo lungo del maestro dell'action John McTiernan, racconta la sfida tra il poliziotto John McLane e il terrorista Hans Gruber, che ha preso degli ostaggi in un grattacielo. Il palazzo in questione è il famoso Nakatomi Plaza, nella realtà il Fox Plaza di Los Angeles, al quale Bruce Willis ha rifatto visita nelle scorse settimane.

Bullet Train uscirà in Italia dal 25 agosto: nella sezione dei commenti, fateci sapere cosa ne pensate dei film consigliati in questo articolo.