Aspettando il Black Friday: 5 film Disney Pixar a 40 euro su Amazon!

In attesa delle offerte per il, Amazon Italia lancia una nuova promozione a tema: fino al 31 dicembre 2017, acquistando cinque film a scelta (tra i DVD e i Blu-Ray selezionati) pagherete il

Di seguito vi proponiamo una selezione dei film Disney Pixar aderenti all'iniziativa, ricordatevi di inserire il codice DISNEY (tutto maiuscolo) nella schermata di conferma ordine per poter usufruire dello sconto.

Disney Pixar: 5 Film a 40 euro

L'elenco include film come CARS, Toy Story, Il Viaggio di Arlo, Wall-E, Aladdin, Tarzan, Bianca e Bernie nella Terra di Canguri, Zootropolis, Alla Ricerca di Nemo e tantissimi altri classici. Per la selezione completa dei film Disney Pixar in offerta vi rimandiamo alla pagina della promozione su Amazon.it, l'iniziativa è valida fino al 31 dicembre 2017.