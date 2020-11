Asia Argento, il toccante messaggio per la madre scomparsa: 'Ora puoi volare libera'

Dario Argento in queste ore ha dato la triste notizia della scomparsa di Daria Nicolodi, sua ex compagna e protagonista del cult Profondo Rosso, e ora è arrivato un toccante messaggio da parte della figlia Asia Argento.

"Riposa in pace mamma adorata. Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire" ha scritto l'attrice su Instagram, dove ha condiviso una serie di foto in cui compaiono lei, la madre e il padre. "Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento. Sono vicina a tutti quelli che l’hanno conosciuta e l’hanno amata. Io sarò per sempre la tua Aria, Daria."

La Nicolodi ha dato alla luce Asia nel 1975, un anno dopo che ha conosciuto Dario Argento durante i provini per Profondo Rosso, e in seguito è diventata nonna di due nipoti nati rispettivamente nel 2001 e 2008. Mamma e figlia hanno recitato insieme ne La terza madre, capitolo conclusivo della saga di cui fanno parte anche Suspiria e Inferno, e successivamente la Nicolodi ha partecipato a Scarlett Diva, debutto alla regia di Asia.