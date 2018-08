Asia Argento, TMZ pubblica il contenuto degli sms con Anthony Bourdain

Il noto portale TMZ ha reso pubblici i contenuti degli sms scambiati fra Asia Argento e il suo compagno, Anthony Bourdain, nei quali la coppia fa riferimento all'incontro fra l'attrice e Jimmy Bennett. La conversazione sembra gettare qualche dubbio sul comunicato ufficiale diffuso ieri nel quale Argento nega di aver avuto una relazione sessuale con Bennett.

Negli sms pubblicati da TMZ l'attrice si esprime così sull'incontro con Jimmy Bennett:"Non è stato stupro ma ero gelata. Lui era sopra di me dopo avermi detto che sono stata la sua fantasia sessuale da quando aveva 12 anni".

Nella conversazione verrebbe confermata la versione dell'attrice per quanto riguarda il pagamento dei 380.000 dollari, a quanto pare richiesto espressamente da Bourdain, per evitare danni d'immagine conseguenti ad una possibile denuncia.

"Non è l'ammissione di niente, nessun tentativo di comprare il silenzio, semplicemente un'offerta per aiutare un'anima torturata che cerca disperatamente di spillarti denaro" afferma negli sms Bourdain rivolgendosi alla compagna.

Il caso è scoppiato nella giornata di lunedì, quando il New York Times ha riportato che Asia Argento avrebbe corrisposto la somma di 380.000 dollari al collega Jimmy Bennett - con il quale aveva lavorato nel film Ingannevole è il cuore più di ogni cosa - per convincerlo a non presentare denuncia in seguito ad una presunta aggressione sessuale dell'attrice subita dal giovane e risalente al 9 maggio 2013.

Dopo le dichiarazioni di Rose McGowan, fra le maggiori sostenitrici del movimento #MeToo insieme alla stessa Asia Argento, nelle quali afferma di avere 'il cuore spezzato' e prendendo di fatto le distanze dalla collega, su Twitter sono arrivate le dichiarazione di un'altra esponente del movimento, Mira Sorvino. La star ha ribadito come l'abuso sessuale sui minori sia un crimine odioso e come sia contro tutto ciò che il movimento #MeToo rappresenta.