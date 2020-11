Asia Argento, lo scatto hot infiamma il web: su Instagram è completamente nuda

Come i suoi follower sanno bene, non è inusuale per Asia Argento postare sui social foto sexy, che a volte lasciano ben poco all'immaginazione. Dopo la foto in reggiseno trasparente di qualche tempo fa, l'attrice e regista figlia d'arte ha pubblicato nei giorni scorsi su Instagram un altro scatto in cui è completamente nuda.

Nella foto, che si può vedere anche in calce alla notizia, Asia Argento è distesa a pancia in giù in una vasca da bagno, mettendo in mostra il fondoschiena e i numerosi tatuaggi. Lo sguardo in camera è malizioso e provocante, e nella didascalia l'attrice invita a "commentare A S I A lettera per lettera".

La foto ha ottenuto in poche ore più di 60.000 like e una lunga fila di commenti.

La scorsa estate Asia Argento era stata paparazzata in compagnia di un attore di 17 anni, Andrea Pittorino. Qualche tempo prima, invece, intervenuta a Live - Non è la D'Urso si era scagliata contro Morgan, definendo l'ex compagno "un mentecatto" e difendendosi dalle sue accuse: "Non l'ho mai picchiato: io di notte dormo! [...] Lui è un matto, altrimenti perché avrebbe fatto quella pagliacciata a Sanremo?"

Gli ultimi lungometraggi diretti da Asia Argento sono Incompresa (2014) e Ingannevole è il cuore più di ogni cosa (2004).