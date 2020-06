Asia Argento ricorda in lacrime la morte del compagno: 'Ecco cos'è il dolore'

A due anni dalla morte del compagno Anthony Bourdain, Asia Argento ha voluto ricordarlo con un toccante post su Instagram. L'attrice ha pubblicato una foto in cui è senza trucco, ha una sigaretta tra le dita e sta piangendo, dimostrando di essere ancora ben lontana dall'aver superato il trauma.

"Volete il dolore?" recita la didascalia, come possiamo vedere in calce alla news. "Ecco il dolore. Non c'è bisogno di filtri. Due anni senza il mio amore."

Anthony Bourdain, chef americano e protagonista dello show Parts Unknown (in italiano Cucine segrete), si è tolto la vita l'8 giugno 2018, in una camera d'albergo in Francia dove stava registrando un episodio. Il programma, infatti, lo vedeva andare in giro per il mondo alla ricerca di angoli insoliti e nascosti per esplorare la cultura e la cucina dei vari paesi.

Proprio grazie a Parts Unknown lo chef aveva conosciuto Asia Argento, nel 2017 a Roma. Tra i due era nata presto una forte intesa, e Anthony Bourdain aveva anche sostenuto l'attrice nella sua battaglia contro Harvey Weinstein.

Prima di Bourdain, come si ricorderà, Asia Argento aveva avuto una lunga e tormentata storia con Morgan, ex leader dei Bluvertigo e giudice di X-Factor. L'attrice e figlia d'arte è sempre molto attiva su Instagram, e recentemente ha scherzato sul fatto di aver perso tremila follower a causa di una foto.