Asia Argento nega le accuse di molestie da parte di Jimmy Bennett

Nella giornata di ieri il New York Times ha riportato che Asia Argento avrebbe pagato 380.000 dollari al fine di convincere Jimmy Bennet a non denunciarla in seguito alle accuse di molestie. Oggi l'attrice ha negato di aver avuto relazioni sessuali con l'allora minorenne.

La figlia del famoso regista ha anche confermato che Anthony Bourdain, il suo ex compagno scomparso a giugno, avrebbe effettivamente sborsato del denaro a Bennet.

A quanto pare l'attrice conobbe Bennett nel 2004, sul set di un film al quale entrambi stavano lavorando (Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, nel quale la Argento interpretava la madre prostituta del personaggio del giovane attore). Secondo il report del New York Times, i due avrebbero avuto un rapporto sessuale in un albergo della California nel 2013, quando Bennett era ancora diciassettenne. Il New York Times ha riferito di aver ricevuto diversi documenti giudiziari a sostegno del loro scoop, incluso un selfie di Argento e Bennett a letto insieme. Il quotidiano newyorkese afferma anche che almeno tre persone vicine al caso hanno confermato l'autenticità di tali documenti.

Nella dichiarazione ufficiale, che potete trovare in calce alla notizia, la Argento, tra le più importanti attiviste e sostenitrice del movimento #Metoo nato in seguito allo scandalo Weinstein, specifica di non aver mai avuto rapporti sessuali con il giovane Bennet, e spiega che Bourdain, celebre chef, era preoccupato dalla possibile pubblicità negativa che avrebbe potuto investire la coppia.