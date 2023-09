Asia Argento compie 47 anni: in quale film denunciò Weinstein prima dello scandalo?

Asia Argento fu tra le prime, insieme a Rose McGowan e ad altre colleghe, a denunciare gli abusi subiti da Harvey Weinstein: l'attrice e regista, che oggi compie 47 anni, aveva però provato a far riferimento all'accaduto ben prima che lo scandalo esplodesse, più precisamente all'epoca del suo debutto dietro la macchina da presa.

Era il 2000 quando Asia Argento uscì in sala con Scarlet Diva, film nel quale, ad un certo punto, il suo personaggio veniva assalita da un produttore che aveva cercato il contatto fisico inizialmente con la scusa di un massaggio: una circostanza che già all'epoca venne riconosciuta da chi, da Weinstein, aveva subito la stessa aggressione.

"Mi fu chiesto moltissime volte: 'Ma quello è Harvey Weinstein?' Io pensavo fosse accaduto solo a me. La pomata, il massaggio, la stanza, i trucchetti... Non sapevo che questo fosse il modus operandi di Weinstein" furono le parole dell'attrice che qualche tempo fa ha festeggiato il suo allontanamento dall'alcol.

Come ben sappiamo, Argento avrebbe poi apertamente denunciato Weinstein nel 2017, quando durante il Festival di Cannes rivelò di esser stata stuprata dall'allora potentissimo produttore: già allora, però, chi aveva vissuto le stesse cose non aveva potuto non riconoscersi in quella scena del suo Scarlet Diva.