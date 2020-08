Asia Argento, l'attrice paparazzata insieme ad un attore di 17 anni

Il settimanale Oggi ha pubblicato delle foto che ritraggono Asia Argento impegnata ad aspettare un taxi all'aeroporto di Roma in compagnia di un giovane attore italiano, Andrea Pittorino, classe 2002. La coppia è stata paparazzata in atteggiamenti affettuosi e Argento era di ritorno da un breve viaggio di qualche giorno a Parigi.

Sigaretta in bocca e mani intorno al collo del giovane Pittorino, quest'ultimo con la mascherina nera leggermente abbassata.

A soli 17 anni Andrea Pittorino ha accumulato sin dalla tenera età numerose interpretazioni tra cinema e serie tv. Molti lo ricorderanno nel ruolo del piccolo Ambrogino nella fiction Mediaset, Un ciclone in famiglia, al fianco di Massimo Boldi e Barbara De Rossi. Tra il 2009 e il 2011 ha interpretato Agostino in Don Matteo. In quel periodo ha recitato anche ne Il tredicesimo apostolo, al fianco di Claudio Gioè.



Al cinema ha debuttato nel 2013 nel film dei Vanzina, Mai Stati Uniti, e di recente ha fatto parte del cast de Gli anni più belli, diretto da Gabriele Muccino.

Nel 2014, all'età di 12 anni, ha partecipato al film Incompresa, diretto proprio da Asia Argento.

Le immagini hanno fatto chiaramente scalpore, alla luce dell'accusa di molestie sessuali ricevute dall'attrice dall'attore americano Jimmy Bennett, diciassettenne all'epoca dei presunti fatti, a sua volta indagato successivamente per diffamazione.

"A vedere le immagini, è difficile non pensare al recente passato di Asia Argento, accusata di molestie sessuali dall'attore statunitense Jimmy Bennett, per un episodio del 2009, quando lui era ancora diciassettenne... " scrive il settimanale nell'articolo che riguarda le recenti foto.

A giugno Asia Argento ha pubblicato un'immagine in lacrime su Instagram, mentre qualche settimana prima Argento aveva replicato alle accuse dell'ex compagno Morgan.