Ashton Kutcher si scusa con Harry Styles: 'Sei molto bravo al karaoke'

Sei il vicino di un cantante professionista e hai voglia di complimentarti con lui per la sua straordinaria performance senza sapere chi sia? Rivolgiti ad Ashton Kutcher! L'attore americano, recentemente debilitato da una malattia rara, avrebbe incontrato proprio in questo modo Harry Styles, che cantava indisturbato una canzone degli ABBA.

"C'è un cantante straordinario famoso, uno dei migliori cantanti in circolazione, ed è il nostro vicino. Stava organizzando un party karaoke, e canta qualcosa di incredibile. Poi inizia a cantare questa canzone degli ABBA e penso "O mio dio!", rivela l'attore in un video Tik Tok per Esquire.

Continua dicendo: "Quindi questo ragazzo scende dal palco e io e Mila andiamo da lui e gli diciamo 'Devo dirtelo, sei un impostore. Sei tipo un professionista del karaoke. Sei bravissimo, davvero davvero bravo!" e lui mi risponde "Grazie mille, lo apprezzo tantissimo".

"Andiamo dai nostri amici e diciamo 'E' bravissimo eh?' e loro ci rivelano 'E' Harry Styles'. 'Chi è?' Rispondo. Mila mi dice 'E' un cantante professionista'. O mio Dio, mi sento un cretino, è un cantante professionista e noi gli diciamo che è molto bravo? Mi sento scemo. Quindi voglio dire scusa a Harry Styles, ma sei molto bravo al karaoke. Seriamente, molto bravo", conclude l'attore americano.

Ashton Kutcher approderà su Netflix insieme a Reese Whiterspoon in Da me o da Te questo febbraio. A tal proposito, vi rimandiamo alla nostra guida ai film su Netflix di questo febbraio 2023.