Da me o da te, Ashton Kutcher era preoccupato di non piacere a Reese Witherspoon

Nel corso di un'apparizione al The Tonight Show di Jimmy Fallon, Ashton Kutcher ha parlato del suo rapporto con la collega Reese Witherspoon, con la quale ha girato la commedia Netflix Da me o da te. L'attore ha sottolineato le preoccupazioni che hanno anticipato il lavoro con Witherspoon sul set.

Ashton Kutcher pensava di non piacere a Reese Witherspoon perché l'attrice in passato aveva rifiutato diverse volte di lavorare in una sua commedia:"Ad un certo punto ho pensato 'Non le piaccio'. Per molto tempo ho pensato 'Non succederà'".



Forse non piacerle era esagerato ma il premio Oscar ha confermato al collega di trovarlo un po' 'strano':"Di recente Reese mi ha raccontato una storia su come pensava che fossi strano perché una volta ad una festa andavo in giro con una borsa termica. E lei mi disse 'C'è un bar, non hai bisogno dei tuoi drink'".



In questi giorni la moglie di Kutcher Mila Kunis ha preso in giro le star di Da me o da te perché i fan li hanno definiti a disagio durante il red carpet di presentazione del film.

Da me o da te racconta la storia di due migliori amici a distanza tra i quali successivamente scoppia l'amore.



Mila Kunis ha ironizzato sulla trama:"Parla di una coppia amica da vent'anni che scopre la presenza di qualcosa di romantico. E io dicevo 'Non ne so niente'" ha dichiarato, riferendosi alla loro storia d'amore sbocciata dopo anni d'amicizia.

Nel marzo 2022 Mila Kunis e Ashton Kutcher hanno aiutato i rifugiati ucraini a poche settimane dall'inizio del conflitto bellico.