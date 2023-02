Ashton Kutcher, perché l'attore piace così tanto alle 'mamme'?

Idolo degli adolescenti con il celebre show di cui era protagonista, That '70 Show, Ashton Kutcher rivela la sua potente allure che avrebbe stregato le 'madri' del mondo intero.

"Il mio nome è Ashton Kutcher e il gruppo social di Netflix vuole farmi registrare un video in cui spiego perché le vostri madri mi trovano attraente. Ecco il motivo. Partecipavo ad uno show chiamato 'That '70 Show' e indossavo delle magliette molto strette. Ho fatto diverse commedie romantiche. Ho vinto un record di Teen Choice Awards, più di qualunque altro essere umano sul pianeta. Batto nettamente il Principe William come il miglior scapolo nel mondo", ha rivelato Ashton Kutcher in una recente clip per Netflix (che potrete trovare in calce).

Accanto a lui c'è Reese Witherspoon. I due stanno collaborando infatti in un nuovo progetto "Da me e da te". Nel loro ultimo red carpet insieme, molti hanno rinvenuto una certa dose di "imbarazzo" tra i due. D'altronde lo stesso Kutcher era preoccupato di non piacere a Reese Whiterspoon qualche tempo fa. I due però avrebbero rivelato di essere molto amici e hanno riso sopra a tale foto insieme, e la stessa Mila Kunis (moglie di Kutcher) ha ironizzato sul fatto, facendo finta di insultarli e additarli come imbarazzanti.