Dov'era Ashoka durante gli eventi di Star Wars: La vendetta dei Sith?

Dov'era Ahsoka durante gli eventi di Star Wars: La vendetta dei Sith? L'atteso ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker durante l'episodio 4 della nuova serie Disney+ ha acceso i riflettori sul rapporto tra Ahsoka e il suo Maestro Jedi, ma come sono andate le cose?

Dovete sapere infatti che la stagione 7 di Star Wars: The Clone Wars è ambientata verso la fine delle Guerre dei Cloni e si spinge fino all'Assedio di Mandalore, un evento concomitante con gli eventi di Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith: proprio mentre Anakin passava al Lato Oscuro, Ahsoka era in prima linea nell'Assedio di Mandalore e dichiarava guerra a Darth Maul e alle sue forze nemiche. Anakin e Obi-Wan inizialmente avevano pianificato di aiutare Ahsoka a sconfiggere Maul e liberare Mandalore, ma le cose cambiarono quando furono richiamati su Coruscant dopo che le forze separatiste avevano rapito il Cancelliere Palpatine - come visto nella scena iniziale scatenante di La vendetta dei Sith, che appunto ha il salvataggio del Cancelliere.

Addirittura Star Wars: The Clone Wars stagione 7, per la precisione l'episodio 11 intitolato "Shattered", racconta un crossover con La vendetta dei Sith, con Ahsoka presente ad una conferenza olografica con i membri del Consiglio Jedi mentre si discute sui sospetti verso Palpatine. Semplicemente, dunque, durante La vendetta dei Sith Ahsoka è impegnata altrove ma molto attiva nell'universo di Star Wars: anche lei avrà a che fare con il micidiale Ordine 66, ad esempio, e anzi proprio grazie alla sua connessione con Anakin riuscì a percepire in anticipo la sua caduta verso il Lato oscuro e capendo che qualcosa non andava ancor prima dell'inizio della rivolta dei cloni.

In definitiva, la storia di Ahsoka si intreccia con quella de La vendetta dei Sith: mentre lei è in fuga dai soldati clone, Anakin guida il terribile assalto al Tempio Jedi. Ecco perché i fan non vedono l'ora della prossima puntata per il tanto atteso confronto tra Anakin e Ahsoka: per altri contenuti, ecco quanto durerà l'episodio 5 di Ahsoka.