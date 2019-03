Ashley Zuckerman e Fred Hechinger nel cast della trilogia di Fear Street della Fox

Torniamo a parlare dell'annunciata trilogia di Fear Street, progetto di trasposizione dell'omonima serie di romanzi per ragazzi di R.L. Stine (Piccoli Brividi) che sarà composto da tre film diretti da Leigh Janiak e ci sui adesso, grazie al The Hollywood Reporter, conosciamo anche il cast.

Stando al sito, infatti, Fear Street avrà per protagonisti una serie di giovani promesse di Hollywood, che sono Ashley Zuckerman, Fred Hechinger, Julia Rehwald e Jeremy Ford. Il quartetto ha già sottoscritto il contratto con la 20th Century Fox per recitare in tutti e tre i film, che scrive THR saranno tutti diretti da Janiak, a quanto pare scelto infine come curatore totale dell'adattamento. I quattro interpreti vanno così a raggiungere i già confermati Kiana Madeira, Olivia Welch e Benjamin Flores Jr.



Fear Street è stata una serie letteraria cominciata dal prolifico e ingegnoso Stine prima di raggiungere uno straordinario successo con Piccoli Brividi. I romanzi della serie differivano da quelli di Piccoli Brividi per essere rivolti a un pubblico più maturo, a ragazzi e ragazze più cresciuti, con un tono più adulto e una narrazione della violenza o del gore più espliciti. Tutte le storie sono ambientate nell'immaginaria cittadina di Shadyside, nell'Ohio, e coprono archi temporali diversi, dagli anni '80 fino alla fine dei '90, e con un parterre di protagonisti variegato, alcuni dei quali occasionalmente comparsi anche in altri libri della serie, così da creare una sorta di universo condiviso.



Il primo film di Fear Street non ha ancora una data d'uscita ufficiali.