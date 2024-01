Ashley Judd, che fine ha fatto la star de La Tela dell'Assassino?

Quando si parla di attrici che hanno segnato gli anni '90 tra queste spunta sempre il nome di Ashley Judd che, nel corso del decennio, è stata volto di tantissimi film e di pellicole diventate iconiche come, ad esempio, Heat - La Sfida di Michael Mann. L'attrice, negli ultimi anni, si sta dedicando ad altro.

Nonostante continuino ad arrivare al cinema pellicole che la vedono nel cast, l'attività cinematografica dell'attrice è sensibilmente diminuita negli ultimi anni. L'ultima pellicola in cui è comparsa è stata Anche Io, film del 2022 che racconta l'inchiesta del Me Too di cui lei, nella vita reale, è stata protagonista. La Judd, infatti, è tornata al centro dell'attenzione diversi anni fa dopo esser stata una delle prime attrici ad aver denunciato di aver subito molestie dal produttore Harvey Weinstein. La sua scelta di rendere pubblico l'accadimento ha, ovviamente, creato una vera e propria reazione a catena tra le colleghe.

La poca attività al cinema dell'attrice, probabilmente, è conseguenza anche dell'enorme impegno d'attivista che la Judd porta avanti ormai da decenni. Anni fa, infatti, è stata ambasciatrice globale per la YouthAIDS, un'organizzazione internazionale che promuove la prevenzione ed il trattamento dell' AIDS. Il suo impegno è stato dimostrato dai tantissimi eventi pro-bono che l'attrice ha fatto nel corso della sua vita. Dopo aver curato dei disturbi alimentari e depressione nel 2006, la Judd nel 2021 è stata vittima di una caduta accidentale in Congo che le ha causato ben 6 mesi di immobilità.

