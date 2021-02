Ashley Judd ricoverata in ospedale: ha quasi perso una gamba dopo un incidente in Congo

Secondo quanto riportato da Deadline, Ashley Judd si sta riprendendo in un ospedale del Sudafrica dopo che un incidente avvenuto nella foresta pluviale del Congo le è quasi costato una gamba. L'attrice e attivista si trovava in un campo di ricerca.

La Judd ha parlato dell'accaduto in una live di Instagram con il giornalista del New York Times Nicholas Kirstof: camminando a passo spedito durante le prime ore del mattino, non ha notato in tempo un albero che è caduto "frantumandole" la gamba. In un'esperienza che ha definito come "incredibilmente straziante", l'attrice è dovuta rimanere sdraiata sul suolo della foresta per cinque ore e ha tenuto la parte superiore della sua tibia in frantumi per sei ore in sella ad una moto.

"La differenza tra me e una persone congolese è un'assicurazione contro le catastrofi che mi ha permesso di raggiungere un tavolo operatorio in Sudafrica 55 ore dopo l'incidente" ha spiegato la Judd, osservando che il 91% dei centri sanitari esistenti nella Repubblica Democratica del Congo non offre alcun tipo di cure per le emergenze ostetriche.

Da assidua frequentatrice del posto, l'attrice preso l'accaduto con filosofia affermando che "gli incidenti accadono" e approfittandone per discutere del motivo per cui si trovava nel paese africano. "I bonobo esistono solo nelle parti più remote del Congo, sono importanti. E vale lo stesso per le persone che abitano nella foresta ancestrale e gli altri 25 milioni di congolesi che necessitano di assistenza umanitaria."