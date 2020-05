Ashley Benson, c'è già una nuova fiamma dopo la rottura con Cara Delevingne?

Le cose belle finiscono e, prima o dopo, tocca andare avanti: alla fine di ogni relazione una delle due parti finisce per muoversi prima dell'altra in tal senso, per predisposizione o semplicemente per un colpo di fortuna. Come staranno andando le cose, dunque, a Cara Delevingne e Ashley Benson?

Le due attrici hanno infatti da poco annunciato la fine della loro relazione che durava da ben due anni: era infatti il 2018 quando la star di Suicide Squad e quella di Pretty Little Liars cominciarono a frequentarsi, diventando una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni.

Relazione che, stando a quanto dichiarato dalle due, sarebbe finita comunque in maniera civile e senza strascichi polemiche. Chissà se sarà ancora così, però, dopo le voci delle ultime ore: secondo alcune indiscrezione, infatti, Benson avrebbe già trovato modo di consolarsi tra le braccia di G-Eazy.

La cosa, in realtà, ha già trovato alcuni riscontri: l'attrice è infatti stata fotografata a Los Angeles intenta a ritirare una torta in compagnia del rapper, con il quale sarebbe anche stata vista scambiarsi un bacio che di amichevole avrebbe ben poco.

Vedremo nei prossimi giorni se la cosa troverà conferme: nel frattempo, Cara Delevingne sta trascorrendo le sue giornate in compagnia dei suoi amici KJ Apa, Cole Sprouse e Margaret Qualley e non sembra mostrare alcun tipo di rancore nei confronti della sua ex.