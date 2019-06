Asguardians of the Galaxy non sarà il titolo del terzo capitolo della saga?

Come saprà bene chi ha visto al cinema Avengers: Endgame, una precisa svolta nel finale del film indicava che il titolo del nuovo capitolo dedicato ai Guardiani della Galassia potesse chiamarsi Asguardians of the Galaxy.

Il titolo sullo script di James Gunn postato sul web ormai un anno fa contenteva semplicemente il riferimento a Guardiani della Galassia Vol.3, soprattutto per ovvie ragioni - ovvero lo spoiler di Endgame che sarebbe stato implicito in una simile rivelazione.

Al momento non ci sono indicazioni ufficiali che la Marvel abbia deciso di portare al cinema la nota serie a fumetti che prevedrebbe la presenza nel team di Thor, con un felice Dave Bautista che vorrebbe Chris Hemsworth nel cast, ma a quanto pare i fan hanno inviato a James Gunn un considerevole numero di richieste indicanti sempre lo stesso messaggio e che il regista - da poco reintegrato alla Disney - ha tenuto a raccogliere in una serie di stories su Instagram. I mesaggi ripetevano: "Per piacere non intitolate il film Asguardians of the Galaxy". Al che Gunn ha commentato scrivendo sopra queste stories la frase indicativa "Don't Worry". Non preoccupatevi.

Dobbiamo presumere che il titolo del film continuerà nella tradizione della trilogia e si intitolerà semplicemente Guardiani della Galassia Vol.3 come è stato indicato finora in tutti i report? Presto per dirlo, ma di sicuro il messaggio del regista parla da sé.

Per ogni tipo di ufficialità dovremo attendere qualche notizia dai prossimi San Diego Comic-Con e la D23 Expo - la presenza di Thor nel nuovo film di James Gunn potrebbe rappresentare una svolta non da poco per la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. In attesa di ulteriori informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione di Avengers: Endgame.