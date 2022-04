Asghar Farhadi dichiarato colpevole: il suo ultimo film Un eroe è un plagio

Il nuovo film di Asghar Farhadi Un eroe è stato dichiarato ufficialmente un plagio al termine di un processo che ha condannato l'acclamato regista iraniano.

L'Hollywood Reporter segnala infatti che in queste ore la corte si è schierata a favore di Azadeh Masihzadeh, studentessa di cinema che proprio ieri aveva vinto una causa per diffamazione presentata da Farhadi per accuse false e che aveva accusato il regista, che è stato il suo insegnante, di aver rubato l'idea di Un eroe dal documentario All Winners, All Losers, proiettato in un festival cinematografico iraniano nel 2018.

La sentenza del tribunale di Teheran è vincolante e non impugnabile. Un secondo giudice determinerà ora la condanna per il regista A Separation e A Salesman, con le sanzioni che potrebbero includere la perdita di tutti i profitti di Un eroe, e addirittura anche il carcere. così come il possibile carcere. A sua discolpa, Farhadi ha ammesso che il film era basato sulla stessa storia vera che era servita come base per All Winners, ma non ha dato alcun credito alla sua ex studente di cinema, rivendicando le proprie ricerche indipendenti il materiale utilizzato nel film. Tuttavia la corte ha dato ragione alla Masihzadeh, che nella sua accusa iniziale aveva affermato che "la storia non è mai stata trattata dai media nazionali, non è mai andata in TV, non era disponibile online né nei registri pubblici. Tutto ciò che si sapeva sul suo conto l'avevo trovato a seguito di una ricerca portata avanti per conto mio". La vittoria di Azadeh Masihzadeh nella causa per diffamazione significa che la giovane regista non dovrà affrontare una condanna a due anni di reclusione, che invece avrebbe rischiato se i giudici si fossero pronunciati a favore di Farhadi.

Un eroe è stato presentato allo scorso Festival di Venezia, dove ha vinto il gran premio della giuria. E' stato anche selezionato dall'Iran come film rappresentate del paese per gli Oscar 2022, ma non è rientrato nella cinquina dei nominati vinta poi da Drive my car. Naturalmente vi terremo aggiornati sull'evoluzione della vicenda, quindi continuate a seguirci.