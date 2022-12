Asghar Farhadi, l'appello del regista per la liberazione dell'attrice Taraneh Alidoosti

Il regista Asghar Farhadi si è esposto sui social lanciando un appello per la liberazione dell'attrice iraniana Taraneh Alidoosti, arrestata qualche giorno fa a causa del suo sostegno alle proteste nel Paese contro il regime guidato dall'Āyatollāh Ali Khamenei. Farhadi ha scritto un lungo messaggio con una foto dell'attrice.

"Ho lavorato con Taraneh in quattro film, ora lei è in prigione per il giusto sostegno che ha dato ai suoi connazionali e per l'opposizione alle ingiuste sentenze. Se sostenere chi protesta è un crimine, allora decine di milioni di iraniani sono criminali" ha scritto Farhadi. Taraneh Alidoosti è stata arrestata lo scorso 17 dicembre.



Il regista - accusato di plagio per il suo ultimo film, Asghar Farhadi ha negato le accuse - nel suo appello, chiede che oltre a Taraneh Alidoosti siano liberati altre persone detenute ingiustamente come i colleghi Jafar Panahi e Mohammad Rasoulof.

Farhadi ricorda che l'unico scopo, e l'unico 'delitto' di queste persone è quello di chiedere una vita migliore.



Asghar Farhadi ha diretto Taraneh Alidoosti nel film Il cliente, vincitore del premio Oscar 2017 al miglior film in lingua straniera. Alidoosti boicottò la cerimonia di premiazione per protesta contro le politiche di immigrazione sancite all'epoca dal presidente americano Donald Trump nei confronti delle persone provenienti dai Paesi a maggioranza islamica.



Alidoosti ha recitato per Farhadi anche nei film Šahr-e zibā, Čahāršanbe Sūrī e About Elly. Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Il cliente, uscito nelle sale nel 2017.