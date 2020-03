Dall'asfalto ai mattoncini LEGO: l'auto di Dominic Toretto diventa un set Technic

Per molto tempo si è sperato in una collaborazione tra la LEGO e il franchise di Fast & Furious e adesso il sogno è realtà: ecco la Dodge Charger 1970 di Domonic Toretto può essere vostra in un formato d'eccezione... E chiavi in mano!

Composta di quasi 1100 pezzi è una vera fortuna che l'auto guidata da Vin Diesel, tanto cara al personaggio, arrivi completa di libretto d'istruzioni, così che possiate assemblarla mattoncino su mattoncino dal primo all'ultimo "bullone".



Con la ben nota cura ai dettagli dei set LEGO Technic, anche la Dodge Charger sarà rifinita in ogni sua parte e completamente full optional: con la gran quantità di parti mobili, il motore V8 riprodotto in scala, sospensioni (realmente oscillanti!) e gli iconici pistoni mobili sarà una vera chicca da esposizione (foto in calce).



La messa in vendita del modellino avverrà il prossimo 27 aprile, data che avrebbe dovuto coincidere con la release cinematografica di Fast & Furious 9 purtroppo posticipato a causa del CoronaVirus, consolando almeno in parte i fan della saga che avevano lungamente atteso il nuovo capitolo del franchise.



"Vogliamo ispirare persone di tutte le età a dare sfogo alla loro creatività attraverso la costruzione dei nostri modellini", ha detto il designer LEGO Samuel Tacchi, "e sappiano che i fan dei set LEGO Technic e della saga blockbuster amano le auto fiammanti e le avventure adrenaliniche. Guidati dalla stessa passione abbiamo lavorato fianco a fianco con la Universal per portare la Dodge Charger di Dominic a tutti loro e con la maggiore accuratezza possibile."



Questa è solo l'ultima delle ruggenti novità di casa F&F: appena pochi giorni fa abbiamo scoperto che Vin Diesel è al lavoro sul suo primo album musicale, mentre un cammeo d'eccezione lascerà i fan a bocca aperta.