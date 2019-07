Ascoltiamo Circle of Life nelle nuove clip ufficiali de Il Re Leone

Con l'avvicinarsi dell'uscita del live action de Il Re Leone (il 19 luglio è la data designata per la release statunitense, in onore del 25esimo anniversario dell'uscita del classico d'animazione) Disney ha deciso di mostrarci il film in tre nuove clip ufficiali.

Il primo ci mostra l'iconica scena iniziale alla rupe dei re, quando Rafiki alza al cielo il piccolo Simba per presentare alla Savana il neonato figlio di Mufasa e Sarabi. In sottofondo sentiamo naturalmente le note di Circle of Life, il celebre pezzo scritto da Elton John per il film del 1994 e riadattato appositamente per l'uscita del live action.

Il secondo video è invece l'introduzione al momento più triste del film, quello della morte di Mufasa: vediamo infatti Scar condurre un ingenuo ed impaziente Simba verso il canion dove l'ancora imberbe leoncino verrà travolto dall'orda di gnu in fuga, causando il sacrificio del padre.

L'ultima clip ci mostra il ritrovamento di un Simba privo di sensi da parte di Timon e Pumbaa, anche questa un calco perfetto per dialoghi e messa in scena di quella vista nel celebre Classico Disney. Ce n'è abbastanza da farsi incuriosire, non trovate?

In una recente intervista, inoltre, un Donald Glover piuttosto eccentrico aveva presentato al pubblico il video di Hakuna Matata. Sempre in tema musica, invece, Beyoncé ha dichiarato che il film di Jon Favreau è un'esperienza narrativa completamente diversa da quella del film d'animazione.