Ascoltate Into the Uknown di Frozen 2 cantata nella versione dei Panic! At The Disco

La Disney ha pubblicato su Youtube la versione ufficiale cantata dai Panic! At The Disco di Into the Unknow, canzone che la Regina Elsa doppiata in originale da Idina Menzel eseguirà nell'attesissimo Frozen II: Il Segreto di Arendelle scritto e diretto da Jennifer Lee e Chris Buck, più lenta e differente da questa del gruppo americano.

In Frozen 2 assisteremo a un viaggio che condurrà Elsa, Anna, Kristoff, Sven e Olaf ai confini degli Regno di Arendelle, nei meandri di una foresta incantata alla scoperta della verità sulla scomparsa dei loro genitori. Qui incontreranno nuovi personaggi e affronteranno minacce più grandi del passato, mentre Elsa dovrà fare i conti con la magia che alberga dentro di lei e incanalare una volta per tutte i poteri di ghiaccio per salvare Arendelle.



Frozen II: Il segreto di Arendelle vede nel cast di doppiatori originali l'ingresso di due new entry molto importanti, che sono Evan Rachel Wood (Regina Iduna) e Sterling K. Brown (Tenente Destin Matthias). L'uscita nelle sale italiane è prevista per il prossimo 12 dicembre e il trailer che trovata in alto non fa altro che aumentare l'hype e presentarci un film decisamente promettente e tecnicamente curato sin nei minimi particolari.



Cosa ne pensate? Fateci sapere se questa versione di Into the Uknow è di vostro gradimento.