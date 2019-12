Ascoltate 'Immigrato', la nuova canzone di Checco Zalone scritta per Tolo Tolo

In occasione della promozione del suo nuovo e attesissimo film da lui scritto, diretto e interpretato, Tolo Tolo, l'irriverente Checco Zalone ha pubblicato la sua nuova canzone, Immigrato, brano pensato appositamente per la pellicola e che regala (forse) anche un primo assaggio dei protagonisti e della storia del film.

All'interno del racconto messo in piedi dal video, Checco Zalone è un "italiano come tanti", che va a fare la spesa, mette benzina e passa molto tempo nel traffico. Ad ogni angolo, però, c'è sempre quello che Checco appella nel brano come "immigrato", riferendosi a un ragazzo di origini africane che sfrutta ogni momento per portargli il carrello, mettergli benzina o pulirgli il parabrezza, chiedendo sempre "due spiccioli".



Col procedere della canzone, la situazione degenera e sono anche chiari i riferimenti politici e la satira che a modo suo Zalone tenta di portare avanti, con il solito stile sarcastico e sopra le righe, grottesco e commediato. Della storia sappiamo ancora pochissimo e forse uscirà a breve un trailer, ma Tolo Tolo è atteso nelle sale italiane il 1° gennaio, pronto a sbancare i botteghini nazionali.



Nel cast di Tolo Tolo troveremo anche Barbara Bouchet, Alexis Michalik e Fabrizio Rocchi. Andrete a vederlo in sala? Curiosi? Fateci sapere cose ne pensate anche della canzone.