L'ascia di Jack Nicholson in Shining e altri cimeli messi all'asta a Londra

Se siete interessati ai cimeli e agli oggetti di scena che hanno fatto la storia del cinema - e avete molto denaro da spendere - questa potrebbe essere la vostra occasione: il 30 settembre è in programma a Londra un'asta in cui saranno messi in vendita oggetti rari che hanno interessanti storie da raccontare.

Tra i pezzi pregiati dell'asta, che si terrà al BFI Imax, c'è sicuramente l'ascia utiizzata da Jack Nicholson in Shining di Stanley Kubrick, di cui arriverà prossimamente la versione estesa. Impossibile dimenticare lo sguardo folle di Jack Torrence mentre va a caccia di Wendy e del piccolo Dan. L'ascia era finita alle fine delle riprese nelle mani di un membro della crew, che l'aveva acquistata per circa 6 dollari con l'intenzione di usarla per spaccare la legna. Adesso si stima che sarà battuta a una cifra tra i 36 mila e i 60 mila dollari.

Altro oggetto di culto è la Granata Sacra di Antiochia, dal film Monthy Python e il Sacro Graal. I cimeli dei film dello scatenato collettivo britannico sono particolarmente rari, e la sua quotazione infatti potrebbe raggiungere i 120 mila dollari.

Non mancano poi oggetti di scena dal franchise Star Wars, che può vantare tra i suoi fan dei collezionisti particolarmente agguerriti: saranno battuti all'asta un rarissimo casco da Stormtrooper dal primo film della saga, A new Hope (1978), utilizzato all'epoca durante un evento promozionale a cui era presente anche Carrie Fisher e successivamente finito per vie tortuose in Canada, e un droide R2-BHD perfettamente funzionante, direttamente da Rogue One: A Star Wars Story (leggi qui la nostra recensione).

Per ottenere il droide potrebbero bastare... 73 mila dollari, mentre il casco verrà battuto presumibilmente a una cifra intorno ai 180 mila.

