L'ascesa di Skywalker ha un passo migliore de Gli ultimi Jedi al boxoffice americano

Altro grande giorno per Star Wars: L'ascesa di Skywalker al boxoffice americano, quello di ieri, dato che il film co-scritto e diretto da J.J. Abrams ha incassato un lordo di 30,7 milioni di dollari aggiuntivi, registrando un buon -4% rispetto alle entrare nel giorno di Natale, il precedente 25 dicembre.

Fonti del settore prevedono che entro i primi dieci giorni di programmazione (in America), l'ultimo capitolo della Saga degli Skywalker dovrebbe raggiungere i 380,9 milioni di dollari, con un passo migliore rispetto al precedente Star Wars: Gli ultimi Jedi di Rian Johnson, che nello stesso periodo, due anni fa, era indietro del 3% rispetto al film di Abrams. Un risultato abbastanza interessante, considerando l'apertura lenta e non del tutto promettente.



Già il 26 dicembre de L'ascesa di Skywalker è stato migliore rispetto a quello de Gli ultimi Jedi, che era di 27,7 milioni, ma è anche poco al di sotto dei 32 milioni incassati da Rogue One: A Star Wars Story sempre nello stesso giorno, che cadeva però di lunedì dopo la domenica di Natale.



Fanno seguito Jumanji: The Next Level ora a quota 109 milioni in patria e 321 nel mondo e il sorprendente Piccole Donne di Greta Gerwing, che sta andando meravigliosamente bene al boxoffice americano con i suoi 6 milioni di dollari in due giorni di programmazione, superando anche Uncut Gems (al quarto posto) e Spie sotto copertura (al quinto).



