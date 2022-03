L'ascesa di Skywalker: il nuovo libro di Star Wars soddisfa una richiesta dei fan

Il ritorno di Palpatine nell'ultimo capitolo della saga, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ha dato la possibilità alla Lucasfilm di poter concludere il film in modo epico e creativo, ma una cosa in particolare non è stata apprezzata da molti.

Tanti i fan che infatti si aspettavano l'apparizione dei fantasmi della forza dei cavalieri Jedi per aiutare Rey nella battaglia finale. Nel film diretto da J.J.Abrams, invece, sono state inserite solo le voci dei personaggi nel combattimento con Palpatine su Exegol. Tutto ciò ha portato gli spettatori a creare stupendi video fan-made con l'aggiunta dei fantasmi nello scontro finale, alcuni dei quali sono diventati virali all'interno del fandom.

Ora, la Lucasfilm sembra voler farsi perdonare concedendo ai fan, almeno in parte, ciò che volevano vedere nel film qualche anno fa. Nel prossimo romanzo L'ombra dei Sith di Adam Christopher, Luke Skywalker si reca a Exegol e incontra gli spiriti dei Sith, che bloccano il suo cammino. Fortunatamente per lui, il fantasma di Anakin Skywalker arriva giusto in tempo per aiutarlo a sconfiggere i nemici.

Di seguito potete trovare la copertina ufficiale del libro, con StarWars.com che ha inoltre rilasciato un estratto del racconto che potete leggere qui.

Per concludere, vi lasciamo con le recenti parole di Daisy Ridley, riguardo un suo ritorno come Rey in Star Wars.