Star Wars, JJ Abrams ha forzato la storia di Finn? Risponde John Boyega

La trilogia sequel di Star Wars è stata molto criticata dai fan e dall' critica, soprattutto per il diverso stile nei film percepito chiaramente dagli spettatori nel da Il Risveglio della Forza in poi. Il primo e il terzo film sono stati diretti da J.J. Abrams e John Boyega ha cercato di spiegare l'approccio del regista.

Boyega ha parlato delle conversazioni con Abrams e le discussioni sulla trama che riguarda Finn:"La discussione partiva da Il Risveglio della Forza, che era una specie di presentazione, perché non sapevi da che parte sarebbe andata [la trilogia]. E poi Gli ultimi Jedi è andato in un'altra direzione. Credo che con Episodio VIII che va in un'altra direzione quando porti qualcuno al terzo deve apprezzare quello che è successo in VIII e poi devi provarne a fare una narrazione". Su Everyeye trovate il nostro approfondimento sul mito di Star Wars.



Le difficoltà riscontrate da J.J. Abrams, secondo Boyega, sono proprio state queste:"Con Il Risveglio della Forza è come se Abrams stesse tracciando una traiettoria precisa ma ovviamente con le differenze creative nel mezzo e arrivando poi al terzo film è un po' come se volesse ancora che il pubblico sapesse che bastava semplicemente forzare, semplicemente incastrare [la trama di Finn] nel film".

Voltandosi indietro, John Boyega ha parlato così del momento tra Finn e Jannah e di come si dovesse trovare un modo per fare funzionare la storia:"Jannah gli chiede 'Come fai a saperlo?'. E lui dice 'È una sensazione'. Doveva solo inserire qualcosa che dicesse perché c'era uno Stormtrooper che ha tenuto testa abbastanza a lungo ad un Sith... O un aspirante Sith, in un certo qual modo, con Kylo. È interessante sapere che quando affrontavamo questi discorsi ci stavamo avvicinando alla prima fase [...]". E nonostante il probabile addio a Star Wars, Boyega sarebbe curioso di vedere un attore più giovane nel ruolo di Finn per approfondire i dettagli che rendono speciale il personaggio, anche nel suo rapporto con la Forza.

Nonostante le critiche degli appassionati, il nuovo libro di L'ascesa di Skywalker soddisfa una richiesta dei fan.