Asakusa Kid: su Netflix arriva il film dedicato alle origini di Takeshi Kitano!

In attesa del suo già annunciato nuovo film Kubi, i fan di Takeshi Kitano in queste ore possono recuperare su Netflix la nuova uscita Asakusa Kid, biopic sulle origini del leggendario regista giapponese.

Il film è tratto dall'omonimo romanzo scritto dallo stesso Kitano, e pubblicato originariamente nel 1988: la storia racconta le avventure della prima infanzia del futuro regista e del suo celebre esordio nel mondo dello spettacolo, focalizzandosi quindi su un giovane Takeshi Kitano che, nei primi anni '70, abbandona l'università per dedicarsi alla commedia.

Asakusa Kid è un dramma biografico sicuro di sé, molto tradizionale e facilmente godibile sulle prime gesta di 'Beat' Takeshi, certo molto lontano dall'impressionante e drastico cinema del regista di Violent Cop ma con qualche freccia al suo arco, soprattutto quando si allontana dai territori canonici delle formule biopic per abbandonarsi a gustose sequenze di fantasia e realismo magico.

Il film è disponibile sul servizio di streaming on demand Netflix in tutti i paesi in cui la piattaforma è attiva.