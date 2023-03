As Bestas arriva in Italia: non perdete il sensazionale thriller di Rodrigo Sorogoyen

As Bestas, il nuovo film scritto e diretto da Rodrigo Sorogoyen e distribuito da Movies Inspired in collaborazione con Lucky Red, uscirà al cinema in Italia da giovedì 13 aprile.

Per chi scrive a mani basse uno dei migliori film del 2022 - ma Sorogoyen è da anni forse il miglior autore attivo in Europa, e qui sembra voler rifare il Sam Peckinpah di Cane di Paglia - il film è ambientato in un villaggio rurale in Spagna dove una coppia di francesi decide di realizzare un agriturismo. La popolazione locale però non vede di buon occhio la loro presenza e in particolare due fratelli, proprietari di una piccola fattoria confinante con quella dei protagonisti, non sopportano il fatto che i due non votino a favore dell'installazione di impianti eolici nell'area circostante. Le irrisioni prima e le minacce esplicite poi si fanno sempre più temibili, fino a che le persone coinvolte nella diatriba non si trasformeranno in vere e proprie bestie pur di far valere le proprie ragioni, anche con la forza.

Il regista ha dichiarato: "Fin dall’inizio ho concepito As bestas partendo da un concetto: la giustizia. Quando abbiamo letto la storia vera che ci ha ispirato e quando abbiamo inventato la storia di Olga e Antoine siamo sempre stati pervasi da una terribile sensazione di ingiustizia. Quella frustrazione, quella mancanza di giustizia, era il sentimento che volevo esplorare in questo film. Ma la cosa interessante della giustizia è che non è indiscutibile. La giustizia è relativa."

Il film, presentato in anteprima al 75° Festival di Cannes in Concorso, è arrivato anche alla Festa del Cinema di Roma 2022 e si è aggiudicato ben 9 premi Goya e un César come Miglior Film Straniero. Se volete, qui potete recuperare la recensione de Il regno, film di Sorogoyen uscito nel 2018.

As Bestas, lo ricordiamo, uscirà il 13 aprile con Movies Inspired.