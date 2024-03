Arthur the King è un successo tra il pubblico, Mark Wahlberg ringrazia i fan

La combinazione animale e trama toccante anche al cinema è quasi sempre sinonimo di successo di pubblico. È quanto è accaduto anche al film Arthur the King, che a meno di una settimana dalla sua uscita nelle sale ha ricevuto centinaia dimostrazioni d'affetto da parte dei fan, che Mark Wahlberg ha deciso di ringraziare.

L'attore su Instagram ha dichiarato:"Apprezzo tutto l'amore del pubblico per Arthur the King!". Pubblico che si è fatto sentire soprattutto su Rotten Tomatoes, con una valutazione del 98%.

Nonostante i critici siano stati un poco più tiepidi, con il 67% di valutazione, il film è sicuramente piaciuto agli spettatori, che l'hanno trovato sincero e d'ispirazione.



Questo film s'inserisce nel nuovo percorso della star; lo scorso anno, Mark Wahlberg accennò ad un ritiro dalla recitazione ma successivamente ha dichiarato di voler dedicare maggior tempo del suo lavoro a film e ruoli maggiormente significativi rispetto a performance maggiormente d'azione che hanno caratterizzato in passato la sua carriera a Hollywood.



Arthur the King racconta la storia di un campione di raid che decide di adottare un cane randagio di nome Arthur, il quale si unisce al suo nuovo padrone per una gara di resistenza davvero epica. Nel cast del film anche Simu Liu, Nathalie Emmanuel, Juliet Rylance, Ali Suliman, Michael Landes e Viktor Åkerblom Nilsson.

Scoprite il trailer di Arthur the King, il nuovo film d'avventura con Mark Wahlberg, una delle star action più apprezzate ad Hollywood.

Su Lady Oscar Parte 1- (3 Bd) è uno dei più venduti di oggi.