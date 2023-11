Arthur The King, il nuovo film d'avventura con Mark Wahlberg e Simu Liu

b>Arthur the King è il nuovo film di avventura con Mark Wahlberg e Simu Liu: tratto dal libro di Mikael Lindnord, il film di Simon Cellan Jones è una commovente storia sull'importanza dello sport, dell'amicizia e della lealtà.

Questa è la sinopsi della trama di Arthur the King: "Nel corso di dieci giorni e 435 miglia, si forma un legame indissolubile tra il campione di raid Michael Light (Mark Wahlberg) e un cane randagio chiamato Arthur. Basato su una storia reale, Arthur the King segue Light, desideroso di avere un'ultima possibilità di vincere, mentre convince un team di atleti (Simu Liu, Nathalie Emmanuel e Ali Suliman) e uno sponsor a dargli supporto per il campionato mondiale di Adventure Racing nella Repubblica Dominicana. Mentre la squadra viene spinta ai limiti estremi di resistenza durante la gara, Arthur ridefinisce i significati autentici di vittoria, lealtà e amicizia."

Arthur the King presenta un cast incredibile che include Mark Wahlberg (Transformers: The Last Knight, Simu Liu (comparso di recente in Barbie), Juliet Rylance (Perry Mason), Nathalie Emmanuel (Game of Thrones), Ali Suliman (200 metri), e Paul Guilfoyle (CSI: Scena del crimine). Apparirà anche Bear Grylls nel ruolo di sè stesso.

Il primo a far parte del progetto è stato Wahlberg: l'attore, che ha recentemente spiazzato i fan annunciando l'avvicinarsi della fine della sua carriera da attore, è entrato a far parte di Arthur the King nel luglio 2019, mentre il resto del cast è subentrato l'anno successivo. La pandemia ha causato dei ritardi nelle riprese, iniziate nel 2021. Il film arriverà nelle sale il 22 marzo 2024.