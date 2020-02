Arthur Fleck si fa donna nel nuovo cosplayer di Joker

Vinti i Premi Oscar al Miglior Attore Protagonista a Joaquin Phoenix e la Miglior Colonna Sonora a Hildur Guonadottir, il Joker di Todd Phillips con protagonista Phoenix continua ad essere uno dei film più chiacchierati dell'ultimo periodo cinematografico, e questo anche grazie alle maschere di Carnevale e ai cosplayer.

Già nel periodo delle grandi fiere del fumetto italiano come Romics e soprattutto Lucca Comics, abbiamo avuto modo di assistere a un boom dei cosplayer dedicati proprio all'Arthur Fleck interpretato da Phoenix, personaggio quotatissimo nel nostro paese anche per Carnevale e all'estero dai professionisti del settore cosplaying.



Non solo uomini, comunque, perché la cosplayer e instagrammer Nic the Pixie ha voluto dare un taglio femminile al look del protagonista del cinecomic DC, rimodellandone lo stile per renderlo uguale ma diverso, specie per quanto riguarda gli abiti. I pantaloni diventano una gonna rossa e la giacca diventa un blazer dello stesso colore, mentre il resto viene semplicemente riadattato alle curve femminili. Il risultato è interessante e una revisione abbastanza riuscita del costume di scena di Phoenix.



Vi ricordiamo che Joker è attualmente disponibile in 4K Ultra HD, Blu-ray e Dvd. Lo avete acquistato? Quante volte avete rivisto il film? Piace il cosplay di Nic the Pixie? Diteci la vostra nei commenti in calce alla notizia.