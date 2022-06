Artemis, Jason Bateman lascia la regia del film con Scarlett Johansson e Chris Evans

Il film di Apple Artemis con Scarlett Johansson e Chris Evans ha appena perso il suo regista. Jason Bateman ha infatti lasciato il progetto secondo quanto riportato da Deadline.

I motivi dell'addio sarebbero principalmente dovuti a differenze creative tra l'attore di Ozark e These Picture, la società di produzione che è al lavoro sul progetto. Le parti avrebbero scelto amichevolmente e reciprocamente di separarsi, tenendo la porta aperta per eventuali collaborazioni future, se si dovesse trovare il progetto giusto. Dunque Bateman e i produttori della These Picture Jonathan Lia e Keenan Flynn, si lasciano con reciproco rispetto.

Come molti ricorderanno, il progetto di Artemis è stato acquistato a Marzo dalla Apple, che ha firmato un faraonico accordo da 100 milioni per ottenerlo. Un investimento che dovrebbe sicuramente ripagare, considerando che al timone ci sono due grandi star come Evans e Johansson.

I dettagli di trama del film al momento sono tenuti strettamente nascosti dalla Apple, ma sappiamo che il progetto è contro la space race. A scrivere la sceneggiatura di Artemis sono state Rose Gilroy (se questo nome vi è familiare è proprio lei: la figlia dello sceneggiatore e regista Dan Gilroy) e l'attrice René Russo. Secondo voi chi potrebbe arrivare in cabina di regia dopo l'addio di Bateman? Fatecelo sapere nei commenti!