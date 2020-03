Artemis Fowl: ecco il nuovo trailer ufficiale del film Disney di Kenneth Branagh

Come anticipato nei giorni scorsi, Disney ha diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale di Artemis Fowl, nuovo film fantasy diretto da Kenneth Branagh che dopo il rinvio dello scorso anno si prepara ad arrivare nelle sale il prossimo maggio.

Il filmato, che potete trovare in alto, offre uno sguardo approfondito all'estetica scelta da Branagh per portare in vita il fantastico mondo creato da Eoin Colfer nella serie di romanzi best-seller, tra tipiche creature fantasy e ambientazioni mozzafiato.

La sinossi ufficiale pubblicata insieme al video descrive Artemis Fowl come "un'affascinante avventura che segue il viaggio del geniale 12enne Artemis Fowl, discendente di una lunga stirpe di menti criminali, alla ricerca del padre scomparso misteriosamente. Con l'aiuto del suo fedele protettore Butler, Artemis scopre un'antica civiltà sotterranea - l'incredibilmente avanzato mondo delle fate. Deducendo che la scomparsa del padre sia in qualche modo collegata al segreto e solitario mondo fatato, Artemis elabora un rischioso piano - talmente pericoloso che lo porta nel bel mezzo di una guerra di ingegno tra le onnipotenti fate."

Artemis è interpretato dal giovane Ferdia Shaw, affiancato nel cast da Lara McDonnell, Josh Gad, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire, Nikesh Patel, Adrian Scarborough e Miranda Raison, con Colin Farrell e Judi Dench, per un'uscita prevista per il 27 maggio nei cinema italiani. Che ve ne pare di questo trailer? Fatecelo sapere nei commenti.



Per altri approfondimenti vi rimandiamo al teaser italiano di Artemis Fowl e all'immagine di Judi Dench nei panni del Comandante Root.