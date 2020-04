Artemis Fowl, il nuovo trailer svela finalmente la data di uscita su Disney Plus!

Con un nuovo trailer pubblicato nella notte su YouTube, la Disney ha confermato finalmente la data di uscita ufficiale di Artemis Fowl, nuovo film diretto dal grande Kenneth Branagh in arrivo direttamente sul servizio di streaming on demand Disney Plus.

Il film era già stato posticipato di diverso tempo dalla sua uscita originale - fissata addirittura all'agosto 2019 - e quest'anno sarebbe dovuto uscire nei cinema a maggio, ma la chiusura delle sale imposta dalla pandemia di Coronavirus lo ha reso il candidato perfetto per la distribuzione on demand.

La nuova data di uscita, mostrata dal trailer che trovare comodamente all'interno dell'articolo, è stata fissata al 12 giugno prossimo, giorno dal quale il film di Branagh sarà disponibile per tutti gli abbonati al servizio.

Ricordiamo che il cast è interpretato da Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Colin Farrell, Josh Gad e Judi Dench. La storia, ispirata al mondo creato da Eoin Colfer nei suoi romanzi bestseller, è un'affascinante avventura che segue il viaggio del geniale 12enne Artemis Fowl, discendente di una lunga stirpe di menti criminali, che decide di mettersi alla ricerca del padre misteriosamente scomparso. Con l'aiuto del suo fedele protettore Butler, Artemis scopre un'antica civiltà sotterranea - il tecnologicamente avanzato mondo delle fate. Deducendo che la scomparsa del padre sia in qualche modo collegata al segreto e solitario mondo fatato, Artemis elabora un rischioso piano - talmente pericoloso che lo porta nel bel mezzo di una guerra di ingegno tra le onnipotenti fate.

