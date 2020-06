Artemis Fowl, Maleficent 2 e molto altro: i film in uscita a giugno su Disney+

Siamo appena entrati a giugno, che commercialmente e produttivamente parlando è il terzo mese d'attività di Disney+ in territorio italiano (settimo in America), e proprio per l'occasione, come fanno anche Netflix o Amazon, ecco arrivare l'intero listino delle novità cinema del mese, da film a documentari.

Pezzo da novanta per la piattaforma, a giugno, lo ha senz'altro il debutto dell'atteso e più volte posticipato Artemis Fowl di Kenneth Branagh, adattamento cinematografico dell'opera letteraria di Eoin Colfer che la major ha deciso di distribuire direttamente in streaming su Disney+, a causa di troppi rinvi e di costi di posticipo e marketing altrimenti ingestibili. Il film uscirà il 12 giugno.



Il 5 giugno sarà invece il giorno dell'arrivo di Maleficent: Signora del Male, secondo capitolo del franchise dedicato al mondo de La Bella Addormentata con protagoniste tre splendide Angiolina Jolie, Michelle Pfeiffer ed Elle Fanning. Lo stesso giorno uscirà anche Pearcy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: Il mare di mostri, e questo a poche settimane dall'annuncio dell'arrivo proprio su Disney+ della serie live-action reboot dedicata agli amatissimi romanzi di Rick Riordan.



Tra gli altri titoli, arriveranno anche i documentari Finding Atlantis (5 giugno), Japan: Between Earth and Sky (5 giugno) e il film The Standlot: Heading Home (12 giugno). Cosa ne pesate dell'offerta? Ditecelo nei commenti.