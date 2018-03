Artemis Fowl di Kenneth Brannagh inizia la produzione, rivelato tutto il cast!

Finalmente è iniziata la produzione dell'atteso nuovo film diretto dal regista Kenneth Brannagh, l'adattamento di, e sappiamo anche quale sarà il cast al completo!

Via Collider sappiamo che la Disney ha concluso la ricerca degli attori principali di Artemis Fowl, che sono Tamra Smart, Miranda Raison, Josh McGuire, Hong Chau, Nikesh Patel, Michael Abubakar, Jake Davies, Rachel Denning, Matt Jessup, Simone Kirby, Sally Messham e Adrian Scarborough.

Il progetto riunirà Branagh con gran parte della troupe che ha lavorato con lui ad Assassinio sull'Orient Express, film uscito lo scorso anno, tra cui spiccano il direttore della fotografia Haris Zambarloukos, lo scenografo Jim Clay, il compositore Patrick Doyle e la stilista dei capelli e del trucco Carol Hemming.

Le riprese si svolgeranno in tre sedi principali: Inghilterra, Irlanda del Nord e Vietnam (con Ho Chi Minh City che viene specificamente indicata come location principale per le riprese). Nel frattempo, la costumista Sammy Sheldon Differ e il montatore Martin Walsh lavoreranno con Branagh in altri campi. Kenneth Branagh e Judy Hofflund producono la pellicola, mentre Matthew Jenkins e Angus More Gordon sono produttori esecutivi del progetto.

Diretto da Kenneth Brannagh e scritto da Conor McPherson, Artemis Fowl dovrebbe uscire il 9 agosto 2019.