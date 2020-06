Artemis Fowl, Kenneth Branagh racconta il nuovo fantasy Disney Plus: sequel già in arrivo?

Artemis Fowl, il nuovo fantasy della Disney, è in arrivo questa settimana su Disney Plus, e in una recente intervista promozionale il regista Kenneth Branagh ha parlato del mondo in cui è ambientato il suo ultimo film.

Traendo spunto dal secondo degli otto romanzi che compongono la saga letteraria scritta da Eoin Colfer, Branagh ha creato una sceneggiatura originale che prende in prestito alcuni spunti sparsi nei vari capitoli, e ha parlato nel dettaglio di questa sua strategia in un'intervista esclusiva a ComicBook.com.

"Beh, sai che sono otto libri, e la storia diventa sempre più esotici. L'immaginazione di Colfer, che riempie quelle pagine, è fantastica", ha detto Branagh. "Mi sono ispirato ad alcuni dei colpi di scena della saga, anche se il primo libro ha una relativa semplicità. Eoin ama definirlo il 'Diehard con le fate'. Quello che abbiamo tentato di fare è prendere quell'idea di film d'assedio e allargarla al secondo libro, l'incidente artico in cui il padre del protagonista viene rapito. Lo abbiamo intrecciato con la prima storia, in modo da avere una base emotiva forte."

Sembra un approccio simile all'approccio adottato da Branagh per il 2011 di Thor, primo capitolo del MCU con Chris Hemsworth. "Mantieni la struttura di base di un bambino che, quando capisce che la magia è reale, decide di imbarcarsi in una grande avventura. Questi erano i due elementi che volevamo unire partendo dai romanzi, avventura e emotività, e una volta che abbiamo deciso come fare siamo andati avanti."

Per quanto riguarda un eventuale sequel: "C'è una possibilità, e, beh, chi lo sa?" ha anticipato Branagh, che oltre al MCU ha fatto anche parte del franchise di Harry Potter. "Il pubblico decide, come al solito, ma penso che questa storia abbia delle potenzialità immense."