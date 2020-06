Artemis Fowl? Genio del crimine, ma non abbastanza per Rotten Tomatoes: ecco il punteggio

Venerdì 12 giugno arriverà su Disney+ Artemis Fowl, la trasposizione cinematografica dei romanzi di Eoin Colfer. Vediamo come ne parla la critica d'oltreoceano.

La pellicola diretta da Kenneth Branagh debutterà domani sulla piattaforma streaming Disney, ma dall'altra parte del mondo sta già uscendo il suo punteggio su Rotten Tomatoes, e stando alle prime recensioni presenti sul sito (e le cifre riportate), lo streaming ha probabilmente evitato un flop di botteghino.

Al momento, il punteggio di Artemis Fowl è infatti fermo al 16%, con dei commenti poco generosi da parte di molti dei critici mostrati in pagina.

"Artemis Fowl è chiaramente inteso per dei ragazzi, ma è una scusa che non regge. I ragazzi meritano di meglio, e anche gli adulti. Artemis potrà credersi un genio criminale, ma l'unico crimine in questo film è il film stesso" ha affermato Charlie Ridgely di ComicBook.

"Un disastro confusionario, sciatto e disordinato di cattive intenzioni, e con un'esecuzione anche peggiore" ha sentenziato Barry Hertz di Globe and Mail.

"Il risultato è un torrente di informazioni che cerca di preparare il terreno per degli eventuali sequel, ma così facendo non lascia quasi spazio allo sviluppo dei personaggi" spiega invece Rafer Guzman di Newsday.

Tuttavia, non solo pareri negativi popolano la bacheca dei messaggi, per fortuna.

"Caloroso, divertente e d'intrattenimento" ha dichiarato Richard Roeper del Chicago Sun-Times.

"È un racconto abbastanza d'intrattenimento, ma anche familiare, che darà agli adolescenti un'alternativa al binge-watching estivo di High School Musical e Descendants" concede poi Brian Truitt di USA Today.



Insomma, queste le prime impressioni della stampa estera, ma domani Artemis Fowl uscirà su Disney+, e agli spettatori andrà il compito di giudicare.