L'arte e l'amore al centro del nuovo, emozionante trailer ufficiale de Il Cardellino

La Warner Bros. UK ha diffuso online un secondo ed emozionante trailer ufficiale de Il Cardellino, atteso adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo Premio Pulitzer di Donna Tartt firmato da John Crowley (Brooklyn) e che vede come protagonista principale Ansel Elgort (Baby Driver - Il Genio della Fuga).

La storia de Il Cardellino segue il tredicenne newyorkese Theo Decker (Ansel Elgort), sopravvissuto miracolosamente a un incidente che uccise la madre. Abbandonato dal padre alcolista, Theo viene adottato più avanti da una famiglia molto altolocata, ma il ragazzo resta sconcertato dalla grandezza della nuova casa di Park Avenue e tormentato dal desiderio di riavere indietro la madre. Si aggrappa allora all'unica cosa che possa ricordargliela, una piccola e accattivante pittura che conduce Theo nel mondo dell'arte, portandolo da adulto a muoversi con fare vistoso tra i salotti dei ricchi e il polveroso negozio di antiquariato nel quale lavora, in un rapporto di amore malato per il ristretto circolo nel quale è entrato, in realtà più pericoloso di quanto possa immaginare.



Nel cast de Il Cardellino diretto da John Crowley (Brooklyn) troveremo anche Nicole Kidman, Finn Wolfhard, Sarah Paulson e Luke Wilson, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 17 ottobre 2019.



