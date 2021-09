Art Metrano: la star di Scuola di Polizia è morta a 84 anni

Art Metrano è morto all'età di 84 anni. La star di Police Academy, nota ai giovani per il terzo e il quarto sequel della serie, era anche uno stand-up comedian per programmi The Tonight Show con Johnny Carson Show e The Dean Martin Show. L'attore è venuto a mancare per cause naturali ad Aventura, Florida.

In verità Art ci aveva già spaventati nel 1989 che lo ha lasciato tetraplegico. "Era al culmine della sua carriera quando è successo, e poi si è fermato", ha detto suo figlio a THR. "Ma è riuscito a godersi la vita e superare le avversità". Metrano è riuscito a rialzarsi, e ha addirittura dato vita ad uno spettacolo di stand-up intitolato Merano's Accidental Comedy.

Il figlio lo ha salutato con un lungo post su Instagram: "È con il cuore pesante che scrivo questa didascalia. Ieri ho perso il mio migliore amico, il mio mentore, mio padre. Era e sarà sempre l'uomo più duro che conosca. Non ho mai incontrato qualcuno che abbia superato più avversità di lui, ", ha scritto Harry Metrano. "Ha combattuto e vinto così tanto negli anni che l'ho sempre considerato indistruttibile, ma la verità è che non viviamo per sempre sulla terra, ma lo spirito di una persona può vivere per sempre dentro di te. Papà, farai sempre parte di me e io continueremo a vivere la tua eredità. Quando qualcuno ha inventato la citazione, 'le leggende non muoiono mai', sono abbastanza sicuro che stessero parlando di te papà. Ti voglio bene e mi manchi così tanto! Un giorno ci rivedremo. Riposa in paradiso. Ora sei il mio angelo custode."

Intanto noi ricordiamo il cult Scuola di Polizia mentre nel 2008 commentavamo l'ennesimo capitolo del franchise.