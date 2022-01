Art Directors Guild Awards 2022: tutte le nomination, da Dune a Licorice Pizza

La stagione dei premi è ormai nel vivo: con i Golden Globe già alle spalle e gli Oscar ancora da venire, è dunque il momento dei premi assegnati dai tecnici del cinema, come gli Art Directors Guild Awards di cui proprio in queste ore sono state rese note le nomination.

Nel caso degli Art Directors Guild Awards, ricordiamo, le nomination riguardano nello specifico i production designer, e quindi design e direzione artistica dei film in questione: si parte con la categoria Miglior film in costume, nella quale troviamo The French Dispatch (qui la nostra recensione del nuovo film di Wes Anderson), Licorice Pizza, Nightmare Alley, Macbeth e West Side Story.

Per il Miglior film fantastico troviamo invece in gara Crudelia, Dune, Ghostbusters: Legacy, Sir Gawain e il Cavaliere Verde e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli; si passa quindi alla categoria Miglior film contemporaneo, i cui candidati sono Candyman, Don't Look Up, Sognando a New York, The Lost Daughter e No Time to Die (a proposito: si parla ancora di Idris Elba come nuovo James Bond dopo Daniel Craig).

La sezione cinema si chiude quindi con le nomination per il Miglior film animato, categoria in cui troviamo Encanto, Luca, I Mitchell Contro le Macchine, Raya e l'Ultimo Drago e Sing 2. Quali di questi film pensate siano i più meritevoli nelle rispettive categorie? Fatecelo sapere nei commenti!