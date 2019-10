L'art director di Avengers: Endgame si unisce a Jurassic World 3

Dopo il ritorno del ritorno del cast storico di Jurassic Park, il terzo capitolo di Jurassic World è pronto a dare il benvenuto all'art director Jim Barr nella troupe che lavorerà al film di Colin Trevorrow, stando a quanto riportato da HN Entertainment.

Nella sua carriera Barr ha lavorato ad alcuni dei progetti più importanti della Disney tra cui Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e Avengers: Endgame, e più recentemente ha partecipato anche alla produzione dello stand-alone su Black Widow. Insomma, un'aggiunta di grande esperienza per il team di Trevorrow.

Sempre secondo il report, il film potrebbe essere girato con il titolo di lavorazione "Arcadia", parola di origine greca che significa "Utopia" e che è già stata utilizzata in Jurassic World: Fallon Kingdom: la nave che trasportava i dinosauri ingabbiati dall'isola, infatti, era chiamata proprio "Arcadia".

Insieme ai confermati Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum, faranno ritorno come protagonisti anche Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Nel rest del cast troveremo anche la new entry Mamoudou Athie, come annunciato di recente.

In attesa dell'uscita di Jurassic World 3 (10 giugno 2021), Universal ha pubblicato "Battle at Big Rock", cortometraggio diretto dallo stesso Trevorrow che mostra le prime conseguenze dell'invasione dei dinosauri nel mondo civilizzato.