L'art director di Avengers: Endgame nel team dello sci-fi Voyagers

HN Entertainment riporta la notizia che l’art director Kevin Houlihan, che ha lavorato agli ultimi due capitoli della saga Avengers (Infinity War e Endgame), sarà nel team di Voyagers, film di fantascienza ispirato al Signore delle Mosche.

Il film è descritto come un thriller di fantascienza e sarà diretto da Neil Burger. La storia è quella di trenta bambini che vengono inviati in una missione multi-generazionale per popolare un nuovo pianeta. Quando il capitano della missione viene ucciso in circostanze misteriose, il giovane equipaggio precipita nel caos, e i ragazzi si dividono in bande e si abbandonano ai loro istinti primordiali.

Colin Farrell sarà nel cast di Voyagers nel ruolo del capitano; il cast comprende anche Ty Sheridan (Dark Phoenix), Kelvin Harrison (Mudbound), Fionn Whitehead (Black Mirror: Bandersnatch), Isaac Hempstead Wright (Game of Thrones) e Lily-Rose Depp. Farà parte del team tecnico anche il production designer Scott Chambliss, che ha lavorato tra l’altro in Guardiani della Galassia 2, Mission Impossible 3, Star Trek e Star Trek Into Darkness.

Le riprese di Voyagers inizieranno a quanto pare entro questo mese in Romania, mentre la data di uscita del film non è ancora nota, anche perché sembra non aver trovato ancora un distributore a livello nazionale.